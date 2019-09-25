В Китае построили самый длинный в мире морской мост

Китай завершил строительство основной структуры самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного для автомобилей и железнодорожного транспорта.

Утром в среду строители установили последнюю балку весом 473 тонны в конструкцию моста, передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Мост соединит город Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) с островным уездом Пинтань.

Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км. На верхнем уровне будет расположена шестиполосная дорога для автотранспорта, рассчитанная на движение по ней со скоростью до 100 км/ч.

Нижний уровень спроектировали для железнодорожного транспорта, допустимая скорость движения по нему составит порядка 200 км/ч.

Сооружение моста началось в ноябре 2013 года, общий объем инвестиций оценивается в размере 10,9 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов). Сдача моста в эксплуатацию намечена на первую половину 2020 года.

Ранее на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

В июле сообщалось, что в администрацию Забайкалья от ФСБ России поступило отрицательное заключение о возможности строительства трансграничного моста через Амур в районе села Покровка Могочинского района.