ФСБ России не согласилось со строительством моста через Амур на средства Китая

В администрацию Забайкалья от ФСБ России поступило отрицательное заключение о возможности строительства трансграничного моста через Амур в районе села Покровка Могочинского района.

По мнению ведомства, такой проект является преждевременным, сообщает «Интерфакс».

Предполагалось, что проект и строительство моста, автодорогу к нему и КПП оплатит китайская «Хэйлунцзянская международная инвестиционная компания по освоению ресурсов «Синбан». Ее инвестиции должны были составить 12 млрд рублей.

При этом региональные власти уверены, что мост через Амур необходим, следует из документа плана развития Забайкалья. По их мнению, строительство моста может соединить транспортные системы России и Китая, а также положительно повлиять на освоение минерально-сырьевых ресурсов в северо-восточных районах региона и рынки сбыта продукции.

Напоминается, что против этого проекта выступил также российский «Гринпис», который отметил, что это позволит получить Китаю выход к Транссибирской железной дороге и автодороге Чита – Хабаровск. В организации уверены, что «новый пункт пропуска можно будет использовать для гораздо более массового, чем сейчас, вывоза природных ресурсов в Китай. А случись что, у «могучего соседа» будет в руках крантик от двух главнейших объектов российской дальневосточной инфраструктуры».

Ранее на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ.