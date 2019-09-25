Крупного украинского наркодилера задержали в Якутии

Сотрудники ФСБ задержали в Якутии гражданина Украины за организацию поставки наркотиков, сообщили в ведомстве.

Как рассказали в УФСБ по Якутии, украинец организовал канал поставки наркотиков на территорию Якутии «в крупном размере». По данным ведомства, в съемной квартире на улице Курашова у подозреваемого обнаружены и изъяты десять свертков наркотических средств весом более 3,8 килограмма, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере».

Напомним, 17 сентября таможенники Белоруссии совместно с КГБ помогли раскрыть схему переправки оружия в Россию с Украины транзитом через территорию республики.