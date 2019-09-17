Белорусская таможня предотвратила ввоз оружия в Россию с Украины

Таможенники Белоруссии совместно с КГБ помогли раскрыть схему переправки оружия в Россию с Украины транзитом через территорию республики, сообщил председатель белорусского государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

Сенько сообщил, что таможня совместно с КГБ «отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось (оружие) в Россию», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Позднее в России при завершении этой спецоперации выявили большое количество оружия.

«Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около 9 тыс., боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории России», – уточнил глава ГТК.

Он сообщил также, что с ростом числа желающих пересечь границу растет и число попыток перемещения наркотических и психотропных веществ.

В частности, в Белоруссии за восемь месяцев было возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков.

«Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году», – уточнил Сенько.

Отмечается, что большинство изъятых наркотических веществ предназначались для российских получателей и везли их российские курьеры.

Ранее россиянка попыталась перевезти через польско-белорусскую границу более 100 кг наркотиков.