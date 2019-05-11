Россиянка пыталась перевезти через польско-белорусскую границу более 100 кг наркотиков

Таможенники в Бресте изъяли из тайников автомобиля гражданки России более 100 кг экстази.

«Крупная партия наркотических и психотропных веществ выявлена сотрудниками Брестской таможни, которую в тайниках своего автомобиля намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза гражданка Российской Федерации», – сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии, передает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что 38-летняя россиянка следовала через пункт пропуска «Домачево» на автомобиле Chrysler, в котором были спрятаны упаковки с психотропами и наркотиками.

«Россиянка следовала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили наличие сокрытого от таможенного контроля товара. При проведении дальнейшего досмотра совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике авто обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка», – добавили в комитете.

По результатам химической экспертизы в тайниках находились психотропное вещество МДМА (экстази) и гашиш суммарным весом 100 кг.

«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», – отметили таможенники.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело, она задержана и помещена в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что полиция России изъяла почти тонну наркотиков.