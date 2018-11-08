Полиция изъяла почти тонну наркотиков у крупной группировки в России

Полиция задержала порядка 20 членов банды, распространявшей наркотики в регионах; у преступной группировки изъяли 950 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Среди задержанных лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков, передает РИА «Новости».

У них изъяли 950 килограммов запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 килограммов прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков) и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств.

Волк уточнила, что первые задержания прошли в сентябре-октябре, когда полиция пресекла три поставки особо крупных партий наркотиков, а в четырех регионах была ликвидирована розничная сеть сбыта.

Запрещенные вещества ввозили из Европы или производили в лаборатории в Подмосковье.

«Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов», – добавила Волк.

Отмечается, что в качестве оплаты члены банды принимали криптовалюту. Расчеты производились также с помощью электронных платежных систем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». Все фигуранты дела арестованы.

Ранее в Петербурге присяжные оправдали четырех россиян, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Доминиканы в бутылках из-под рома.