В Петербурге оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы

Присяжные городского суда Санкт-Петербурга оправдали четырех россиян, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Доминиканы в бутылках из-под рома.

В связи с недостаточным количеством доказательств суд вынес оправдательный вердикт Георгию Кольвах, Андрею Бредкину, Антону Мельникову и Евгению Савченко, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее Генпрокуратура обвинила группу в перевозке наркотиков крупными партиями из Доминиканы в Россию. Утверждалось, что банда сообщников растворяла наркотические вещества в жидкости, заливала в бутылки из-под рома и под видом спиртных напитков отправляла в Россию.

Обвиняемым грозило пожизненное заключение, однако присяжные не сочли доказательства достаточными. На основе их мнения суд оправдал подозреваемых.