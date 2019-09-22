Сын Порошенко решил штрафовать за русский язык

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его младший сын Михаил заставил семью говорить дома только по-украински. Единственным исключением из правила стало использование английского языка, добавил экс-глава украинского государства.

«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила», – сказал Порошенко, объясняя заявление своего сына, прозвучавшее в августе, о том, что в повседневной жизни он обычно говорит на русском языке и любит украинский язык «всем сердцем».

«Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов», – сказал Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале». Его слова передает РИА «Новости».

«Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», – добавил Порошенко.

Он также ответил на вопрос о том, жесткий разговор после футболок с надписью Россия. Порошенко заявил, что «не комментирует свои методы воспитания». «Но я могу отметить, что считаю своих детей воспитанными», – добавил он.

В марте в соцсетях опубликовали видео, на котором Михаил Порошенко запечатлен в состоянии опьянения.

В непатриотичном поведении подозревали и дочерей Порошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД