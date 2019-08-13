Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил заявил, что разговаривает в повседневной жизни на русском языке.

На акции у здания государственного бюро расследований (ГБР), где проходил допрос его отца, он признался, что всем сердцем любит украинский язык, хотя разговаривает на русском, передает «Страна.ua».

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», – пояснил Михаил.

По его словам, «репрессий» за это со стороны родителей нет, но отец неоднократно просил его пытаться использовать государственный язык.

Ранее Петра Порошенко забросали яйцами после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов. В понедельник экс-глава государства пришел на допрос по делу о покупке канала «Прямой».

Напомним, ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке, который 16 июля вступил в силу. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.