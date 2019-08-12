Порошенко пришел на допрос по делу о покупке канала «Прямой»

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении о уплаты налогов при покупке канала «Прямой», передает источник с места событий.

Порошенко пришел в ГБР в сопровождении охранников и адвокатов, он прошел в здание, не став общаться с журналистами, передает РИА «Новости».

Возле здания ГБР в это время проходит митинг противников экс-президента Украины.

В конце июля глава украинского Госбюро расследований Роман Труба заявил, что в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД называла тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины.

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