Порошенко в Киеве забросали яйцами

Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов, передает источник с места событий.

В тот момент, когда экс-президент Украины вышел из здания Госбюро после допроса, неизвестные начали бросать в него яйца. При этом нападавшие попали только в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских, передает РИА «Новости».

Сообщается также, что после Порошенко коротко пообщался с журналистами и уехал.

Напомним, ранее в понедельник Порошенко пришел на допрос по делу о покупке канала «Прямой».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД