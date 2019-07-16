ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке

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Китай покупает у Украины секреты советских авиадвигателей

Покупка технологий «Мотор Сич» позволит Китаю быстрее прорваться в элитный клуб авиастроения Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...

Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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              ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке

              16 июля 2019, 17:37

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Закон о госясзыке на Украине вызывает озабоченность ООН, заявил заместитель генерального секретаря организации.

              ООН надеется, что руководство страны сможет обеспечить языковые права национальных меньшинств, отметил чиновник, передает ТАСС.

              Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, в свою очередь, призвал Киев учитывать права нацменьшинств в разработке языкового законодательства.

              В ОБСЕ также отметили, что в нынешнем виде закон не гарантирует учета прав нацменьишств и должен быть доработан.

              Напомним, во вторник на Украине вступил в силу закон о госязыке, он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.


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