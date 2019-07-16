ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке

Закон о госясзыке на Украине вызывает озабоченность ООН, заявил заместитель генерального секретаря организации.

ООН надеется, что руководство страны сможет обеспечить языковые права национальных меньшинств, отметил чиновник, передает ТАСС.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, в свою очередь, призвал Киев учитывать права нацменьшинств в разработке языкового законодательства.

В ОБСЕ также отметили, что в нынешнем виде закон не гарантирует учета прав нацменьишств и должен быть доработан.

Напомним, во вторник на Украине вступил в силу закон о госязыке, он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.