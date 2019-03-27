В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен младший сын украинского президента Петра Порошенко Михаил в состоянии опьянения.

На опубликованном в телеграм-канале «Президент с косой» видео запечатлен молодой человек, которого пытаются поднять и проводить друзья. Заметно, что юноша находится в неадекватном состоянии.

Далее в ролике этот же молодой человек некоторое время сидит у унитаза. В конце видео тот же парень лежит на полу, а у него на ягодицах лежит какая-то медаль.

«Это сын главы государства [Петра Порошенко], «европейской» страны», – говорится в сообщении канала.

В мае 2017 года младший сын украинского президента Михаил Порошенко оказался в центре скандала после того, как в Сети появилась его фотография в футболке с надписью Russia во всю грудь. Сам Петр Порошенко осудил сына за «непатриотичную» одежду, хотя и заявил, что тот надел футболку как костюм на Хэллоуин.