Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

Украина может приобрести патрульные катера для пограничников у французской компании OCEA при условии локализации их производства и привлечения к проекту украинских судостроителей, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

По словам Авакова, ведомство рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). При этом одним из наиболее приемлемых вариантов является предложение французской ОСЕА, передает РИА «Новости».

«Основное требование – локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», – заявил глава МВД.

Длина патрульных катеров OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж включает в себя 13 человек. Скорость составляет 35 узлов, а дальность хода – 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Напомним, в последнее время Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», торжественно принимал Петр Порошенко.

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