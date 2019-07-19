Украина задумалась о покупке списанных Польшей ракетных катеров

Украинские военные рассматривают возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Как сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов и были списаны в конце 2013 года. Впоследствии их передали польскому Агентству военного имущества и выставили на продажу по цене 800 тыс. злотых (210 тыс. долларов). В январе 2019 года списанные катера отбуксировали на судоремонтный завод для обслуживания.

При этом за время простоя у ORP Metalowiec обнаружили течи. Так, в январе 2016 года нашли течь в районе машинного отделения, в марте 2018 года там же были обнаружены еще три.

Ракетные катера проекта 1241 (шифр «Молния») – проект больших ракетных катеров, строившихся на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах и поставлявшихся как советскому ВМФ, так и на экспорт. После раздела Черноморского флота СССР Украине перешли четыре ракетных катера проекта 1241 и его модификаций. В 2012 году два корабля вывели из состава украинского флота, остальные катера после воссоединения Крыма с Россией остались на территории полуострова.

В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал украинский президент Петр Порошенко.