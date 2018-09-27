Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО

В Балтиморе состоялось торжественное подписание соглашения о передаче Украине двух списанных американских патрульных катеров класса Island.

В подписании документа принял участие президент Украины Петр Порошенко, который назвал катера «еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса» между его страной и США. Он также напомнил о помощи США в «строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове», передает ТАСС.

Порошенко заявил, что в течение 3,5 лет в создании новой армии Украины ему помогали военные Канады, Эстонии, Латвии и других стран, но США являются лидером в практической поддержке украинских войск.

Он обещал продолжить работу по приведению вооруженных сил Украины к стандартам НАТО, причем «военные обязательства» Украины «составляют 6% от ВВП – это больше, чем военные обязательства стран-членов НАТО». В этом Порошенко видит свидетельство того, что «Украина является восточным флангом НАТО».