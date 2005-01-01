Украина получит от США два списанных патрульных катера

Береговая охрана США передаст Украине два 30-летних списанных патрульных катера класса Island, сообщили в ведомстве.

На церемонии передачи катеров в Балтиморе будут присутствовать вице-адмирал береговой охраны США Майкл Макаллистер и украинский президент Петр Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз охраны.

Это катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены в 1988 году.

Американская береговая охрана за период с 1985-го по 1992 гож получила 49 патрульных катеров того же класса «Айленд». Ранее подобные суда США передали Грузии и Коста-Рике.

Чиновник в министерстве обороны США сообщил телеканалу CNN, что Украина купила два катера по программе продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что США готовы обсуждать с Украиной потребности в усилении обороноспособности.

Ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан высказывал мнение, что если поведение России в акватории Азовского моря не изменится, НАТО примет меры.