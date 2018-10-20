На Украине назвали черметом получаемые от Запада военные корабли

Военные корабли, которые передают Украине западные страны, являются «черметом», заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», – цитирует РИА «Новости» выступление Мосийчука в эфире телеканала Newsone.

Он считает, что Украина, прежде всего, должна развивать собственное судостроение и флот. Со страной, отметил он, никто не будет считаться, если у нее не будет мощного военно-морского флота.

В ноябре глава ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о предложении Вашингтона передать Киев два фрегата типа «Оливер Перри», выведенных из ВМС США в 2013–2015 годах.

В сентябре береговая охрана США передала Украине два 30-летних списанных патрульных катера класса Island – Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, помогут ли Украине старые американские фрегаты.