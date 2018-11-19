Украина подтвердила планы получить списанные американские фрегаты

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Вашингтон направил Киеву предложение о передаче двух фрегатов типа «Оливер Перри», выведенных из ВМС США в 2013–2015 годах.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, те которые были выведены из состава ВМС США в 2013–2015 годах», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что такие корабли нужны Украине на перспективу.

«Сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить», – заявил Воронченко.

Воронченко назвал стоимость ежегодной эксплуатации такого фрегата в 25 млн долларов – с учетом зарплаты экипажа и его ремонта.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, помогут ли Украине старые американские фрегаты.