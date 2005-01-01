Украина решила перебросить списанные американские катера в Азовское море

Полученные из США списанные патрульные катера Украина дооснастит оружием и направит в Азовское море, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием, они идеально подходят в том числе для усиления украинского военного присутствия в Азовском море», – написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, катера еще 25–30 лет прослужат украинским ВМС, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию.

Она также выразила надежду на продолжение и увеличение военно-технической помощи со стороны «стратегического партнера США».

Передача Вашингтоном Киеву двух списанных патрульных катеров прошла на базе Береговой охраны США «Балтимор». В ходе церемонии украинский президент Петр Порошенко отмечал, что этот факт свидетельствует о том, «насколько важна Украина для будущего всего свободного мира».

Напомним, речь идет о списанных катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов.