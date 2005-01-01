Порошенко заважничал из-за передачи списанных американских катеров

Передача Вашингтоном Киеву двух списанных патрульных катеров подтверждает, «насколько важна Украина для будущего всего свободного мира», заявил украинский президент Петр Порошенко.

Об этом Порошенко заявил во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор». «Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», – приводятся его слова в сообщении на сайте президента Украины.

Накануне в Балтиморе состоялось торжественное подписание соглашения о передаче Украине двух списанных американских патрульных катеров класса Island. Сумма сделки составила 9 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

Напомним, речь идет о списанных катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены в 1988 году.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится «корабельным кладбищем».