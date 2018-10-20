В Сети высмеяли не доплывшие до Украины американские катера

В соцсетях высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые «не могут доплыть» до Украины.

Ранее стало известно, что списанные катера уже находятся в собственности Киева, однако из-за технического состояния они не могут пересечь океан и добраться до Черного моря. Такие заявления вызвали критику со стороны пользователей Сети, которые пристыдили Киев за приобретение «мусорной» техники.

«Гребите веслами, хлопцы. Самим-то не стремно эти катера брать, которые уже ни на что не годные?» – написал Руслан Щукин.

«Штаты эти корабли, видать, прям от сердца оторвали», – сыронизировал Виталий Коршунов.

«Старые и ржавые корыта», – отметил Михаил Тикунов, передает РИА «Новости».

«Опять хлам к хохлам», – написал Андрей Мазиков.

Также в комментариях предложили Киеву несколько способов решения проблемы, чтобы ВСУ все же смогли заполучить долгожданные катера.

«На волах по дну океана пробовали?» – написал Антон Синицын.

«Можно распилить, отправить почтой, а на Незалежной сварить», – предложила Наталья Хрусталева.

«Море выкопали – и катера по суше смогут дотянуть», – отметил Сергей Ярославцев.

Это не первый раз, когда США передают Украине списанную технику. В ноябре прошлого года глава ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о предложении Вашингтона передать Киеву два фрегата типа «Оливер Перри», выведенных из ВМС США в 2013–2015 годах.

В январе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что военные корабли, которые передают Украине западные страны, являются «черметом».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, помогут ли Украине старые американские фрегаты.