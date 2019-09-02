Сторонница Навального Соболь задержана после участия в акции 31 августа

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали сотрудниками полиции, сообщил ее адвокат Иван Сустин. Ранее Московская прокуратура предупреждала активистку об ответственности за призывы на несанкционированные акции.

«Соболь задержали, предположительно это связано с ее участием в акции 31 августа. Ориентировочно ее везут в отдел полиции Троицка», – приводит ТАСС слова адвоката.

Напомним, мэрия Москвы в связи с проведением 31 августа и 1 сентября праздничных мероприятий отклонила ряд заявок оппозиции на акции на выходные.

В связи с этим 30 августа Московская прокуратура предупреждала Соболь об ответственности за призывы на несанкционированные акции 31 августа. В ГУ МВД Москвы предостерегали граждан от участия в несогласованной акции.

Член Общественной палаты Максим Григорьев обратил внимание, что оппозиционерка все же вышла на акцию. «Очевидно, Соболь рассчитывает, что ее задержат и она будет получать на этом пиар», – отметил Григорьев. - «Соболь пытается хоть как-то раскручивать себя».