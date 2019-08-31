Эксперт: На акцию оппозиции в Москве пришли «фрики» и люди в вышиванках

«Довольно много маргинальных личностей вокруг. Я видел людей в вышиванках. Большое количество иностранной прессы, представители которой задают явно провокационные вопросы», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, который лично следит за ходом несогласованной акции в центре Москвы. Он отметил профессионализм полицейских.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал субботнюю несанкционированную акцию оппозиции крайне немногочисленной. В эти минуты Григорьев находится на Пушкинской площади в центре Москвы и лично наблюдает за происходящем.

«Я не вижу много людей. Происходит все то же самое, что и в прошлый раз. Полиция увещевает, просит покинуть площадь, говорит, что протестующие мешают проходу граждан. Но люди, которые находятся здесь, не желают этого слышать», – рассказал Григорьев.

Он отметил профессионализм полицейских, которые «действуют очень предупредительно». «Стражи порядка специально остановили автомобильное движение, чтобы митингующие могли пройти. Но полицейские также предупреждали, чтобы митингующие не перекрывали проезжую часть. Даже в такие моменты полиция действует максимально предупредительно», – отметил собеседник.

В то же время он указал на то, что среди митингующих много журналистов, которых легко отличить по желтым жилетам, а также разных «фриков», защитников прав ЛГБТ, сестер Хачатурян. «Есть люди с очень странными лозунгами. Я видел человека, который сидел на земле с надписью: «Я сижу». Около памятника Пушкину находился человек с лозунгом «Два умножить на два не равно пять». Довольно много маргинальных личностей вокруг. Я видел людей в вышиванках. Большое количество иностранной прессы, представители которой задают явно провокационные вопросы. Журналисты финского телевидения в беседе с мужчиной, который спокойно отвечал им, пытались вывести его на какие-то провокационные темы», – рассказал Григорьев.

Также среди присутствующих, подчеркнул Григорьев, много представителей «Белого счетчика», они якобы проводят опросы. «На самом деле они ведут агитацию. Они пропагандируют безумное «умное голосование» господина Навального. Фактически активисты «Белого счетчика» подталкивают людей к тому, чтобы они пользовались этими списками Навального. Также идет агитация против «Единой России». Молодой человек раздавал наклейки против кандидата от ЕР», – указал собеседник.

Еще эксперт указал на то, что на акцию вышла юрист Любовь Соболь, которую накануне предупреждала московская прокуратура об ответственности за призывы участвовать в незаконных массовых мероприятиях. «Очевидно, Соболь рассчитывает, что ее задержат и она будет получать на этом пиар, появятся кадры западных информационных агентств, которые покажут сам факт задержания. Соболь пытается хоть как-то раскручивать себя», – подытожил Максим Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Москвы проходит очередная несогласованная акция. На этот раз оппозиционеры вышли под девизом против политических репрессий. Акция стартовала возле станции метро «Чистые пруды». Протестующие направляются по Бульварному кольцу в сторону Пушкинской площади.

За ходом акции наблюдают в прямом эфире блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

В опубликованном накануне ролике Следственного комитета России говорится о сценариях протестов в Москве, проведя параллели между подобными акциями в последние годы.