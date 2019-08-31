В Москве на Чистых прудах проходит немногочисленная акция оппозиции

В центре Москвы проходит очередная несогласованная акция оппозиции. Немногочисленные участники вышли на Бульварное кольцо. За акцией наблюдает множество журналистов и сотрудники полиции.

В субботу в два часа дня в центре Москвы началась очередная несогласованная акция под девизом против политических репрессий. Акция страртовала возле станции метро «Чистые пруды». Протестующие направляются по Бульварному кольцу в сторону Трубной площади (середина маршрута). По сообщениям очевидцев, полицейские не вмешиваются в происходящее, но следят, чтобы люди не выходили на проезжую часть.

Накануне московские стражи порядка призвали организаторов этой запланированной акции воздержаться от ее проведения, а гражданам советовали отказаться от участия в ней. Кроме того, московская прокуратура предупреждала юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за призывы участвовывать незаконных массовых мероприятиях.

Сама акция оказалась малочисленной с участием разношерстной публики. Кроме Соболь, которая пришла на акцию, к протестующим присоединились активисты в защиту сестер Хачатурян. Как отметила корреспондент телеканала «Дождь», мероприятие больше похоже на «несанкционированную акцию журналистов». «Людей в желтых жилетах, людей с камерами очень много. В основном это журналисты», – сообщила корреспондент.

Также среди участников оказалось много неформальной молодежи – подростки с ярко выкрашенными волосами, пирсингом. Одна из девушек рассказала, что ей 16 лет и она учится в школе. «Я выхожу на акцию протеста с 17-го года», – рассказала она, не пояснив, с какой именно целью она ходит на митинги.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Накануне Следственный комитет России опубликовал видеоролик, в котором рассказал о сценариях протестов в Москве, проведя параллели между подобными акциями в последние годы.

За происходящем в центре Москвы в субботу следят блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран.