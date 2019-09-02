Новак объяснил невыполнение Россией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В рамках договоренностей ОПЕК+ Россия в августе сократила добычу нефти лишь на 143 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«В июле и июне сокращение добычи составляло 289 тыс. баррелей в сутки и 278 тыс. баррелей в сутки соответственно», – цитирует «Интерфакс» министра.

По словам Новака, «меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы [«Дружба»] от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», передает ТАСС.

При этом он обратил внимание, что на конец августа суточная добыча была на 299 тыс. баррелей в сутки ниже базового уровня.

В сентябре, заверил Новак, Россия «намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+».

Напомним, по итогам июля Россия перевыполнила условия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

1 июля Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Так, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Новак сообщал, что в 2019-2020 годах Россия может получить дополнительно 3,5 трлн рублей от соглашения ОПЕК+.

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