Россия перевыполнила условия ОПЕК+

Взгляд
3 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 151 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

      Перейти а раздел…

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири
              Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабляВ Германии призвали к срочным переговорам с Россией по контролю над оружиемСША ввели исключения из новых санкций против РоссииЧитатели украинских СМИ не поверили, что в Крыму плохие условия отдыха
              Назван кандидат в спикеры Рады от партии ЗеленскогоПутин повысил предельный возраст службы для полицейскихРаскрыт доход самого популярного инстаблогера РоссииНазван регион России с наибольшим числом душевнобольных
              Пентагон выступил за срочное размещение ракет средней дальности в АзииУ участников протестной акции в Москве нашли оружиеПоявилось видео уничтожения артиллерии боевиков в СирииВ Крыму мужчина устроил расстрел с поджогом из-за персиков

              Главная тема


              Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

              армия и вооружение


              Стало известно о первом полете ударного беспилотника «Охотник»

              уроки истории


              Рассекречен параграф, который Япония отказалась включать в декларацию с СССР

              второй пакет


              В Госдуме оценили условия США для отмены санкций против России

              Видео

              громкое дело


              Выяснилась судьба миллионов, напрасно собранных на лечение Жанны Фриске

              внешняя политика


              Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

              «Находится под наблюдением»


              Скрипаль позвонил в Россию

              проблемы у «невидимки»


              C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Противопожарная оппозиция


              Игорь Мальцев: Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

              Спасительное иго


              Сергей Зацаринный: Взгляд с другого берега Угры

              Активисты СССР-2


              Андрей Бабицкий: Либералы плюс националисты равно новый интернационал

              на ваш взгляд


              Каким источникам информации вы доверяете больше?

              Россия перевыполнила условия ОПЕК+

              3 августа 2019, 16:47

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Россия по итогам июля сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 290 тыс. баррелей в сутки, тем самым перевыполнив квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

              «В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля, добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки», – цитирует ТАСС Новака.

              По его словам, в августе Россия также намерена выполнять предусмотренные соглашением условия и сохранить добычу нефти.

              Ранее Новак сообщил, что в 2019-2020 годах Россия может получить дополнительно 3,5 трлн рублей от соглашения ОПЕК+.

              Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Так, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............