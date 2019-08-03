Россия перевыполнила условия ОПЕК+

Россия по итогам июля сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 290 тыс. баррелей в сутки, тем самым перевыполнив квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля, добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки», – цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в августе Россия также намерена выполнять предусмотренные соглашением условия и сохранить добычу нефти.

Ранее Новак сообщил, что в 2019-2020 годах Россия может получить дополнительно 3,5 трлн рублей от соглашения ОПЕК+.

Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Так, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

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