ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев

Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев. Страны, не входящие в ОПЕК, должны ратифицировать соглашение в среду.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о стабилизации добычи нефти «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка».

В Кремле отметили, что слова Путина о готовности России и Саудовской Аравии продлить сделку в рамках ОПЕК+ отражает только позиции этих двух стран, но не предопределяет исход общего обсуждения вопроса.