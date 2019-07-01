Кремль уточнил позицию России по ОПЕК

Заявление президента Владимира Путина о готовности России и Саудовской Аравии продлить сделку в рамках ОПЕК+ отражает только позиции этих двух стран и не предопределяет исход общего обсуждения вопроса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что две страны (Россия и Саудовская Аравия) заявили о своей позиции, о своем подходе. Две страны для себя приняли такое решение», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что для продления сделки нужно будет решение и других стран.



«Что касается нашей страны, то Путин однозначно заявил о принятом решении по итогам встреч с принцем Сальманом. Вы знаете, что в эти дни в Вене и, по-моему, сегодня как раз ведется работа по этой теме, они будут обсуждать. И, собственно, министр Новак сейчас находится в Вене и этим занимается», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера.



В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка».

Резкие скачки и падения цен не будут способствовать стабильности рынка и не будут содействовать инвестициям, отмечал президент России.

Напомним, ранее в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания ОПЕК заявил, что организация стран – экспортеров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии.