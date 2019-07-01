Иран обвинил Россию и Саудовскую Аравию в убийстве ОПЕК

Организация стран – экспортеров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания ОПЕК.

Зангане заявил, что Иран не намерен выходить из состава ОПЕК, однако предупредил, что картель умирает. «Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса (усиления власти России и Саудовской Аравии в альянсе – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Иранский министр добавил, что не видит трудностей с продлением сделки о сокращении нефтедобычи. «Проблема в другом. ОПЕК должен обсудить сегодня односторонность принятия решений в организации», – сказал он.

«Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке», – сказал он.

В преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка».

Резкие скачки и падения цен не будут способствовать стабильности рынка и не будут содействовать инвестициям, отмечал президент России.