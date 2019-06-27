Путин ответил на вопрос о возможности продления соглашения ОПЕК+

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times ответил на вопрос о возможности продления соглашения ОПЕК+ о стабилизации добычи нефти.

Путин отметил, что «соглашение о стабилизации добычи [нефти] с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозированию рынка», передает ТАСС.

По его оценке, стабильная ситуация, установившаяся на рынке нефти после заключения соглашения ОПЕК+, соответствует интересам как производителей, так и потребителей нефти. «Наше соглашение с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК, безусловно, усилило стабильность», – сказал российский лидер.

«Что касается того, продлим ли мы соглашение, то вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней, – добавил Путин. – Я провел встречу по этому вопросу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и членами правительства прямо перед этим интервью». Резкие скачки и падения цен не будут способствовать стабильности рынка и не будут содействовать инвестициям, отметил президент России.

Ранее в июне министр энергетики России Александр Новак по итогам заседания российско-саудовской межправкомиссии не исключил падения цен на нефть до 30 долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что дешевая нефть может испортить отпуск россиянам.