Дешевая нефть испортит отпуск россиянам

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Дешевая нефть испортит отпуск россиянам

            Обвал на нефтяном рынке пошатнул крепость рубля   31 мая 2019, 21:36
            Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
            Текст: Ольга Самофалова

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            Явной причины для случившегося нефтяного обвала нет. Сработала совокупность негативных новостей из США. Российский рубль в последнее время слабо реагирует на нефтяные котировки и даже стал мировым лидером по динамике укрепления к доллару в этом году. Однако такое падение пропустить не смог. Что ждет российскую валюту этим летом?

            За двое последних суток фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене уже пять долларов, или более 7%. Столь резкое движение за короткий срок случается нечасто. Brent уже ниже 65 долларов за баррель. Под таким натиском не удержался и российский рубль, ослабление которого может расстроить россиян, планирующих летний отпуск за границей. 

            Кто виноват в нефтяном обвале и грозит ли он серьезной девальвацией российской валюте?

            На самом деле одной явной причины такого падения нет. Ухудшение настроений на нефтяном рынке связано одновременно с несколькими факторами. Во-первых, накануне вечером рынок расстроился из-за еженедельной статистики от минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. У американцев слишком много запасов нефти, хотя они и показали небольшое снижение.

            «Сырьевых спекулянтов разочаровало незначительное недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном всего лишь на 0,3 млн баррелей. Хотя вышедшая накануне оценка Американского института нефти (API) предполагала более серьезное недельное падение запасов сырой нефти в США на 5,3 млн баррелей», – говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

            Запасы сырья в США превышают 470 млн баррелей, что примерно на 5% больше средних значений за последние пять лет и на 8% больше, чем в аналогичный момент времени 2018 года, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

            И все это на фоне заявления Антона Силуанова о том, что, может, не стоит и дальше поддерживать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, так как от этого выигрывают США. 

            Добавили негатива новости об усугублении торгового конфликта США с Китаем. Появились опасения, что Пекин может асимметрично ответить Вашингтону, сократив поставки редкоземельных металлов. Китай является монополистом на мировом рынке этих металлов и может одним решением ударить по всей высокотехнологичной отрасли США, в том числе по бизнесу Илона Маска или компании Apple.

            «До ожидаемой встречи глав США и Китая в рамках G20 остается около трех недель, а стороны пока только усиливают взаимные угрозы. Поэтому заключение договоренностей в конце июня выглядит менее вероятным, что создает риски затяжной торговой войны с негативными последствиями для темпов роста ведущих мировых экономик и для спроса на нефть», – говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

            Ко всему прочему, Дональд Трамп неожиданно перешел от слов к делу в своих угрозах в адрес Мексики. Он объявил о введении пятипроцентной пошлины на товары из этой страны в виде наказания за поток нелегальных мигрантов. Более того, если этот поток не будет остановлен, то пошлины постепенно будут расти – вплоть до 25% к октябрю. «Это означает, что США готовы к развязыванию торговых войн не только с дальними экономическими партнерами, но и с соседними государствами», – говорит Виталий Манжос. Эта новость, конечно, резко обвалила песо, и оно, скорее всего, продолжит падение и дальше.

            Как нефтяной обвал скажется на российской валюте? Рубль в этом году был крайне стоек, став настоящим мировым лидером по динамике укрепления к доллару. Ни одна другая валюта в мире не укрепилась так сильно, как рубль. Однако вчерашние и сегодняшние события на нефтяном рынке могут положить этому конец.

            Когда-то рубль копировал движение нефтяных цен, однако в последние годы он проявляет стойкость. Впрочем, до определенного момента. Пройти мимо пятипроцентного обвала нефти за день рублю сложно. Однако курс российской валюты снижается умеренно. Курс доллара – на 0,5%, до 65,38 рубля, курс евро – на 0,58%, до 72,84 рубля.

            «Рубль с 2015 года уже гораздо меньше реагирует на динамику нефти. Лишь в стрессовых сценариях, когда нефть падает более чем на 10%, рубль может снизиться больше чем на 3%, и то в случае возникновения панических распродаж на российском фондовом рынке. Так происходит потому, что зависимость и экономики в целом, и бюджета в частности от нефтяного сектора значительно снизилась», – говорит Авакян. Так, ненефтегазовый дефицит бюджета в этом году не превысит 6% (в 2014 году было больше 10%), при этом в резервах ЦБ уже накоплено почти 500 млрд долларов, а в ФНБ – свыше 4 трлн рублей (в этом году предполагается нарастить до 7,8 трлн рублей). Доля сырой нефти в экспорте относительно небольшая – 30% (с учетом газа и нефтепродуктов – 60%). Устойчивость рубля повышает также бюджетное правило.

            «Текущие колебания рубля выглядят как вполне рыночные. При столь глубоком падении нефти даже валюты стран, которые накопили солидный объем резервов и десять раз перестраховались, обеспечивая платежный баланс, снижаются, и это нормальный процесс. Поэтому ничего критичного сейчас не происходит и с рублем все в порядке», – считает Авакян.

            А вот что будет летом, зависит от того, насколько сильно обвалятся котировки черного золота. Нефть по 50 долларов за баррель выглядит вполне реальным сценарием, если не будет сохранения квот ОПЕК+, считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

            «Движение нефти вниз пока выглядит наиболее вероятным сценарием. В 2015 и 2018 годах обвал нефтяных котировок останавливали решения ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией. Но недавняя риторика Минфина РФ настраивает на то, что дальнейшее участие России в сделке не настолько предопределено, как считалось ранее. Похоже, что для согласия Москвы на сделку требуется обвал нефти», – говорит Кириенко.

            По его мнению,

            доллар вполне может вырасти до 70 рублей, однако для столь решительного рывка нужно больше, чем Brent по 50 долларов за баррель. Дешевую нефть должны дополнять как масштабная распродажа на рынках развивающихся стран, так и страхи перед новой волной санкций против России,

            считает Кириенко.

            Поэтому россиянам, запланировавшим летний отпуск не в Сочи или Крыму, а за границей, можно слегка успокоиться. Рынок не ждет обвала рубля этим летом, хотя небольшое снижение все же возможно. Российские курорты, правда, все равно ждут наплыв туристов. Крым, например, посетит в этом году еще на 15–20% туристов больше, чем годом ранее. 

            «По нашим прогнозам, без учета санкций и глобальной волатильности рубль может ослабнуть к доллару до 66 рублей в июне и 67 рублей в августе», – говорит Анна Лакейчук. Кроме нефти в пользу ослабления рубля к доллару в ближайшие месяцы говорят такие факторы, как конвертация в валюту рекордных объемов дивидендных выплат (июль и август), а также сезонное снижение валютной экспортной выручки и выплаты по внешнему долгу. Риск введения новых санкций также не стоит игнорировать, поясняет она.

            «Мы сохраняем недавний прогноз по курсу рубля на июнь 2019 года. Серьезные предпосылки для роста курса доллара выше 66–66,5 рублей пока отсутствуют. В качестве предела повышения курса евро на ближайший месяц выглядит уровень 73,5–74 рубля», – говорит Манжос.

            По его словам, рубль может ослабеть сильней этих уровней, только если состояние нефтяного рынка ухудшится или будут ужесточены санкции против России. По нефти надежда на ОПЕК и Россию, которые в конце июня решат, что делать с добычей во втором полугодии. А санкционная риторика против России в последние месяцы ослабла.

            «По сложившейся нехорошей традиции различного рода экономические и политические потрясения нередко происходят в России во второй половине года. Поэтому не стоит исключать возможности заметного ослабления рубля в конце лета и в осенние месяцы», – заключает Манжос.


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