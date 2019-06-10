Новак допустил падение цен на нефть до 30 долларов

Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель в связи с перепроизводством, заявил министр энергетики Александр Новак по итогам заседания российско-саудовской межправкомиссии.

«Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события – с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением», – передает слова Новака ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что дешевая нефть может испортить отпуск россиянам.

В феврале Новак заявил, что стоимость нефти могла упасть ниже 25-27 долларов за баррель, если бы сделку ОПЕК+ о сокращении добычи не продлили в конце 2018 года.