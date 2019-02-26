Новак рассказал об угрозе падения цен на нефть ниже 25 долларов

Стоимость нефти могла упасть ниже 25-27 долларов за баррель, если бы сделку ОПЕК+ о сокращении добычи не продлили в конце 2018 года, заявил министр энергетики Александр Новак.

«У нас цены в декабре 2018 года до 50 долларов падали. Если бы затоваривание продолжалось, мы бы увидели очень низкие значения, я даже не хотел бы называть их. Напомню, что в январе 2016 года цены доходили до уровня 25-27 долларов за баррель. И не исключено, что мы побили бы эти рекорды в сторону снижения на рынке», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что на рынок тогда ежедневно поступало бы около 1 млн баррелей в сутки. Из-за этого увеличивались остатки и затоваренность. Цены снизились бы из-за того, что предложение в таком случае превышало бы спрос.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+.

Стоимость барреля нефти Brent во вторник утром составляла чуть менее 65 долларов за баррель.