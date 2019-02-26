Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 15 копеек – до 65,64 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, составив 74,48 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 64,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».