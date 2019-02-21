Путин и король Саудовской Аравии оценили сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено. Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королем, и президентом России», – цитирует Пескова ТАСС.

Также оба лидера высоко оценили взаимодействие на международных энергетических рынках, отметил Песков.

Он добавил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована по дипломатическим каналам.

Во вторник российский лидер провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии, главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран.