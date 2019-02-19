Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом.

В рамках разговора лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время диалога по ситуации на мировых рынках углеводородов обе стороны подтвердили желание продолжать координацию между Россией и Саудовской Аравией.

В рамках диалога также обговорили график предстоящих взаимодействий и контактов на разных уровнях.