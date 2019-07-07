Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Российский бюджет благодаря договоренностям, достигнутым странами ОПЕК и не входящими в картель государствами, в 2019-2020 годах может получить дополнительно 3,5 трлн рублей, сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, это будет также иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Так, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью.