На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.

«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа... Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», – передает РИА «Новости» слова Оржеля.

Ранее стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решила добиваться смены руководства «Нафтогаза Украины». До этого кабмин Украины потребовал от «Нафтогаза» снизить цену на газ для населения страны.

В Киеве также заявляли, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

Напомним, 13 августа секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк заявил, что Киев воспользуется планом «Б» в случае прекращения Россией транзита газа в Европу через Украину. При этом подробности этого плана он не рассказал.

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