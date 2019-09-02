Елизавета II остроумно ответила не узнавшим ее туристам

С королевой Великобритании Елизаветой II произошел курьезный случай, когда группа американских туристов не узнали ее и спросили местная ли она.

Встреча произошла, когда королева прогуливалась в окрестностях замка Балморал в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина. Елизавета II, скромно одетая в твидовый костюм и с платком на голове, прогуливалась возле шотландской резиденции английских монархов, передает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.

К ним подошла группа американских туристов. Не узнавшие британскую королеву американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, местная ли она. Королева ответила, что у нее действительно есть дом неподалеку.

Затем туристы спросили, встречалась ли она когда-либо с королевой. «Я – нет. А вот этот полисмен – да», – честно сказала королева, указав на охранника Ричарда, который работает на королевскую семью уже более 30 лет.

Ранее королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент Дональд Трамп «испортил ей лужайку».