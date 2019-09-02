Командование объединенных сил Южной Кореи и США решили вывести из Сеула

Командование объединенных сил Южной Кореи и США к 2021 году будет переведено из Сеула на базу Кэмп Хамфрис в городе Пхентхэк, в 70 километрах от столицы, сообщил телеканал KBS.

Как ожидается, соответствующий план будет окончательно утвержден конце октября – начале ноября. Такое решение связывают с возможностью передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время в 2022 году, передает ТАСС.

Напомним, ранее КНДР предупредила Пентагон о неминуемом уничтожении баз США в Южной Корее. Так Пхеньян отреагировал на решение Пентагона перевести командование 8-й армии Вооруженных сил США, которое было расквартировано в Сеуле, в портовый город Пхентхэк.

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