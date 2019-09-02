В МЭР объяснили низкие темпы экономического роста в России

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в провинции ИдлибФото: Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press
ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
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Вечно обиженные

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              В МЭР объяснили низкие темпы экономического роста в России

              2 сентября 2019, 03:58

              Текст: Антон Никитин

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              Меры, которые предпринимает Минэкономразвития для ускорения экономического роста в России, принесут результат не сразу, а через некоторое время, так как происходящие процессы имеют «большую инерцию», заявил глава министерства Максим Орешкин.

              Орешкин напомнил, что в «в прошлом году экономический рост составил более 2%». «До этого, в 2017 году, был 1,8%. Понятно, что это немного», – сказал Орешкин в интервью ТАСС.

              «Готов отвечать за тот период, который провел в Минэке, а министром я работаю не так давно. Да и время это совпало с мировым кризисом, санкционным давлением. Многие процессы, которые сейчас «перезагружаем», имеют большую инерцию. Сразу результат увидеть сложно, тем более, чтобы он стал реально ощутим для миллионов наших граждан», – сказал министр.

              Глава Минэкономразвития также выразил уверенность, что положительный эффект от повышения НДС будет проявляться по мере реализации национальных проектов.

              «Полученные бюджетом дополнительные средства решено было направить на финансирование нацпроектов. Такую выбрали стратегию», – сказал Орешкин.

              «Мы только входим в активную фазу, пока рано давать оценки всему маневру, давайте дождемся хотя бы окончания 2019 года и тогда сделаем первые выводы», – добавил министр.

              Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на низкие темпы роста экономики России, поручив «сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным».

              После этого Орешкин сообщил, что по поручению президента в ведомстве разработали дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста России.


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