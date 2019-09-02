В МЭР объяснили низкие темпы экономического роста в России

Меры, которые предпринимает Минэкономразвития для ускорения экономического роста в России, принесут результат не сразу, а через некоторое время, так как происходящие процессы имеют «большую инерцию», заявил глава министерства Максим Орешкин.

Орешкин напомнил, что в «в прошлом году экономический рост составил более 2%». «До этого, в 2017 году, был 1,8%. Понятно, что это немного», – сказал Орешкин в интервью ТАСС.

«Готов отвечать за тот период, который провел в Минэке, а министром я работаю не так давно. Да и время это совпало с мировым кризисом, санкционным давлением. Многие процессы, которые сейчас «перезагружаем», имеют большую инерцию. Сразу результат увидеть сложно, тем более, чтобы он стал реально ощутим для миллионов наших граждан», – сказал министр.

Глава Минэкономразвития также выразил уверенность, что положительный эффект от повышения НДС будет проявляться по мере реализации национальных проектов.

«Полученные бюджетом дополнительные средства решено было направить на финансирование нацпроектов. Такую выбрали стратегию», – сказал Орешкин.

«Мы только входим в активную фазу, пока рано давать оценки всему маневру, давайте дождемся хотя бы окончания 2019 года и тогда сделаем первые выводы», – добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на низкие темпы роста экономики России, поручив «сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным».

После этого Орешкин сообщил, что по поручению президента в ведомстве разработали дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста России.