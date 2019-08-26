Путин выразил беспокойство медленным ростом реальных доходов россиян

Темпы роста экономики России неудовлетворительны, а медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что, по данным Росстата, ВВП РФ по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим», – сказал Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Президент также назвал положительным фактором то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и составляет примерно 4,5% в годовом выражении. Однако, по словам главы государства, «даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно». «Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», – добавил Путин.

В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Ранее в ЦБ сообщили, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом исчислении.