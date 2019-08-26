ЦБ спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

Рост реальной заработной платы в России в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом исчислении, следует из материалов Банка России.

«В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. По оценкам Банка России, в III квартале 2019 года ее рост составит 3,0-3,5% в годовом выражении», – говорится в отчете Центробанка.

В то же время в ЦБ отметили, что рост ВВП России в третьем квартале текущего года может составить 0,8-1,3%.

«Реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в третьем квартале 2019 года до 0,5-1%. Вместе с тем в условиях стагнации доходов населения рост потребительского спроса останется сдержанным. Темп прироста ВВП в III квартале прогнозируется в интервале 0,8-1,3%», – отмечается в отчете.

Основным источником роста российской экономики во втором квартале 2019 года оставался потребительский спрос. «Во втором квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9%. Это соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1%. По оценкам, основным источником роста оставался потребительский спрос. При этом увеличение прироста ВВП произошло за счет меньшего сокращения ВНОК (валового накопления основного капитала) по сравнению с предыдущим кварталом», – отмечают в Банке России.

В этой связи регулятор отмечает улучшение инвестиционной активности после значительного спада в первом квартале, передает ТАСС.

Вместе с тем, темпы роста экономики РФ складываются ниже ожиданий ЦБ. В середине июня он прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%.