Озвучено восемь мер по повышению потенциала экономического роста

Разработаны дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Он отметил, что план был подготовлен по поручению президента. Его рассмотрят в правительстве в ближайшее время. В базовый сценарий социально-экономического развития заложена успешная реализация ряда структурных мер, передает «Интерфакс».

Первой мерой Орешкин назвал улучшение инвестиционного климата. Вторая мера – повышение эффективности функционирования рынка труда.

Третья мера – повышение эффективности функционирования государственного и квазигосударственного сектора.

Четвертая мера – технологическое развитие, в том числе внедрение искусственного интеллекта, интернета вещей и роботизации.

Пятой мерой МЭР считает развитие конкуренции, будет проводиться политика снижения доли государства в экономике, активизируется программа приватизации в банковской сфере.

Шестой мерой названо создание источников финансирования инвестиционных проектов внутри экономики.

Седьмая мера – это внешний сектор, а именно расширение несырьевого неэнергетического экспорта, интеграция в мировую торговлю. Здесь работа будет вестись по линиям Союзного государства, ЕврАзЭС, СНГ, АСЕАН и в рамках других соглашений. Предполагается «использование средств ФНБ для поддержки внешней экспансии».

Восьмая мера – система государственного управления, ожидается полномасштабное внедрение принципов проектного управления, а именно – распространение основных принципов управления нацпроектами на всю систему госуправления. Ожидается также цифровизация элементов системы госуправления.

На прошлой неделе Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,6% до 1,2%.