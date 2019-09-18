Польша отказала крымскому депутату в визе для совещания ОБСЕ

Польская сторона отказала депутату крымского парламента, ректору Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову в визе для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

«Польская сторона не предоставила мне визу. Мы подали документы, но в визе они отказали. Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ», – сказал РИА «Новости» Якубов.

По его словам, Польша фактически лишила права представителя коренного народа Крыма донести свою позицию. Он также подчеркнул, что планировал выступить с докладом о развитии крымской системы образования за последние пять лет.

«Мне есть с чем сравнивать, и это сравнение в пользу Российской Федерации. К примеру, на протяжения долгих лет из-за того, что на Украине была удручающая ситуация в области образования, наш университет не получал должной поддержки», – сказал Якубов.

При этом, по его словам, после вступления Крыма в состав России началось «существенное укрепление материально-технической базы» вуза, строится Центр полиэтнической культуры.

Кроме того, в Крыму проводится системная работа по развитию и поддержке всех трех признанных на республиканском уровне государственными языков, в том числе крымско-татарского и украинского.

«Крым активно и динамично развивается. Откровенно говоря, вся эта санкционная политика не имеет никакого разумного смысла», – добавил Якубов.

Ранее украинская делегация дважды попыталась лишить слова журналистку из Крыма на заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека.