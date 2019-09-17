Украинская делегация в ОБСЕ повторно попыталась лишить слова журналистку из Крыма

Представитель украинской делегации дважды пытался лишить слова главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марию Волконскую на заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, однако модератор позволил ей выступить.

Днем ранее на совещании представитель Украины потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний. Однако модератор разрешил Волконской закончить выступление.

На заседании во вторник, посвященном свободе выражения мнений и СМИ, журналистка повторно взяла слово. Делегат от Украины заявил, что Волконская не может делать заявления на площадке ОБСЕ от имени России, так как это якобы «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

В защиту представительницы Крыма выступил делегат из России Кирилл Игнатов. Он заявил, что недопустимо использовать трибуну ОБСЕ и совещания «для посягательства на территориальную целостность Российской Федерации».

После этого модератор объявил технический перерыв. Также он объяснил, что встреча посвящена свободе слова, а не обсуждению статуса Крыма и Севастополя, поэтому позволил представителю крымской делегации продолжить выступление.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД