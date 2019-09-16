Украинская делегация в ОБСЕ попыталась лишить права голоса представителей Крыма

Украинская делегация предприняла безуспешную попытку лишить слова представителя Крыма на открывшимся в Варшаве в понедельник совещании ОБСЕ по правам человека.

В ходе пленарной дискуссии на совещании выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. Сразу после начала ее выступления, представитель украинской делегации обратился к модератору совещания с заявлением, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как «Крым и Севастополь являются частью Украины». По его словам, «данная платформа (совещание ОБСЕ) не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма», сообщает РИА «Новости».

Представитель делегации Украины потребовал, чтобы Волконская прекратила выступление и покинула заседание.

В ответ на это заявление представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов заявил о «недопустимости попыток использовать трибуну ОБСЕ для посягательств на территориальную целостность России» в связи с украинскими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя.

«Просим модератора положить конец данной практике», – сказал Игнатов, подчеркнув, что Волконская была зарегистрирована на совещании ОБСЕ именно как главный редактор «Крымской газеты». Он также отметил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий».

Модератор уточнила, что участники совещания не могут в ходе совещания обсуждать статус Севастополя и Крыма. Волконская продолжила свое выступление и пригласила членов делегации и всех присутствующих посетить Крым.

11 сентября представителям Крыма уже попытались запретить выступать на совещании ОБСЕ.