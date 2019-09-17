Власти Москвы объяснили, почему постоянно меняют плитку

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что плитку в столице регулярно меняют из-за подрядчиков, укладывающих ее с браком.

«Нам часто задают вопрос: «Зачем вы без конца перекладываете плитку?» Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только из-за бракодела, который ее положил. Есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся, и за их счет идет перекладка. Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, – за их счет», – заявил Бирюков в эфире «Вести ФМ», передает РИА «Новости».

По его словам, плитка с термообжигом меньше скользит, чем асфальт в зимнее время.

Заммэра также уточнил, что в Москве делают широкие тротуары, поскольку пешеходный трафик вырос на 26%, а автомобильный – на 30%.

«И автомобилистам места хватает, и пешеходом. Но не будь широких тротуаров, сможешь ли видеть красоты нашей Москвы?» – сказал чиновник.

В 2018 году сообщалось, что за последние семь лет количество пешеходов на московских улицах увеличилось в три-шесть раз, а число туристов возросло на 70%.