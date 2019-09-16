Бомбардировщик ВВС США совершил длительный полет у границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, выполнил длительный полет около границ России на Тихом океане.

Американский бомбардировщик вылетел с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, после чего совершил полет вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135 Stratotanker.

Ранее сообщалось, что французский самолет-разведчик Transall C-160NG впервые за долгое время был замечен у границ России.